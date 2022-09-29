Tele2 улучшила качество связи в пяти районах Екатеринбурга, а также в Нижнем Тагиле и Арамиле

Tele2 улучшила качество связи в новостройках и спальных районах городов Свердловской области. Фото предоставлено пресс-службой Теле2.

Tele2 вслед за растущими потребностями клиентов запустила новые базовые станции в Кировском, Орджоникидзевском, Железнодорожном, Чкаловском и Октябрьском районах столицы Урала. Только за последний год объем потребляемого data-трафика в этих районах вырос в два раза. Благодаря проведенным работам клиенты оператора могут пользоваться мобильным интернетом на привычно высоких скоростях, смотреть видео онлайн, скачивать и отправлять тяжелый контент, общаться по видеосвязи.

Кроме новостроек и спальных районов новое качество сети жители могут оценить в ТК «КОР», спорткомплексе УрГУПС, КСК «Олимп», ТРЦ «Глобус», аквапарке «Лимпопо» и на прилегающих к ним территориях, а также в парках – Ольховском, Победы, Памяти и Компрессорного микрорайона.

- Tele2 понимает, как важно клиентам всегда оставаться на связи дома и потреблять развлекательный и образовательный контент со смартфонов в неограниченном количестве. Компания реализует проект, направленный на улучшение качества связи в спальных районах и новостройках в городах Свердловской области, именно за этим, - рассказывает Павел Ковальский, технический директор макрорегиона «Урал» Tele2. – С начала года мы обеспечили высокоскоростным мобильным интернетом более 60 тысяч жителей региона. В результате выросла скорость передачи данных, улучшено покрытие и увеличена емкость сети».

В Нижнем Тагиле Tele2 запустила новые модули 4G в районе Центральной городской больницы. Быстрый мобильный интернет стал доступен для пациентов и посетителей, а также для почти трех тысяч жителей соседних домов.

Новое качество высокоскоростного мобильного интернета Tele2 тестируют и две тысячи жителей Арамиля, проживающих рядом с Дворцом культуры на улице Рабочей, лыжной базе и на улице Мира.