Аварию обещают устранить в ближайшее время Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле из-за аварии в нескольких домах снизили напор холодной воды. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе «Водоканал-НТ». Давление снижено по проспекту Ленина улицам Заводская и Пархоменко.

- Устраняем аварию на сети водоснабжения в районе Пархоменко 35. Перекрыт аварийный участок трубы. Водоснабжение организованно по резервному участку, в связи с чем снижено давление в трубах. Жалобы поступают о сниженном давлении только единичные, - рассказали в компании.

Также там отметили, что не отключали воду полностью никому из тагильчан и должна быть у всех горожан, как живущих на нижних этажах, так и у тех, кто живет на верхних этажах.

Причина аварии - изношенность труб. В ближайшее время ее устранят и давление в трубах стабилизируется.