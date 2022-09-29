В Нижнем Тагиле в 2022 году жители избрали депутатов по 25 одномандатным округам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председателем городской Думы Нижнего Тагила стал Вадим Раудштейн. Как пишет TagilCity.ru, на первом заседании Гордумы восьмого созыва за его кандидатуру проголосовали все 25 депутатов. При этом других кандидатов выдвинуто не было.

- У нас впереди серьезная большая работа по реализации тех наказов, которые мы получили при проведении предвыборной работы на наших округах, - рассказал Вадим Раудштейн.

По данным издания, в минувшем созыве он также был спикером Думы. Стал Вадим Раудштейн председателем Гордумы седьмого созыва, когда заменив Алексея Пырина, который решил сменить место работы и покинул Нижний Тагил.

В Нижнем Тагиле в 2022 году жители избрали депутатов по 25 одномандатным округам, тогда как ранее было 28 народных избранников. В новом созыве все 25 мандатов заняты представителями «Единой России».