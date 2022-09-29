Евгений Куйвашев собирается ввести новые меры поддержки бизнеса

Инициативу главы региона рассмотрят в Законодательном Собрании Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области собирается ввести новые меры поддержки бизнеса.

Как сообщили в департаменте информполитики региона, Евгений Куйвашев предлагает ограничить действие любых новых обязательных требований для бизнеса сроком 6 лет. Кроме того, планируется установить всего два дня в году, когда эти требования могут вводиться -1 марта и 1 сентября. При этом они должны быть введены не ранее чем через 90 дней после принятия нормативно-правового акта.

Инициативу главы региона рассмотрят в Законодательном Собрании.

Также в Свердловской области планируют разработать документ, запрещающий вводить новые требования для бизнеса до конца 2023 года.