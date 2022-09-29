Трассы под Екатеринбургом окутал смог из-за тлеющего торфяника

Водители пожаловались на минимальную видимость на дороге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трассы под Екатеринбургом утром, 29 сентября, окутал смог из-за тлеющего торфяника у деревни Большое Седельниково.

- Минимальная видимость на новом отрезке ЕКАД, - написала подписчица группе «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».

По данным МЧС, общая площадь отдельных очагов тления торфа составлет 28 Га. В проливке территории торфяника задействованы 152 человека и 24 единицы спецтехники. Ежесуточно из ближайшего водоема на тлеющий тофяник перекачивается более 5 тысяч кубических метров воды с помощью пожарного автомобильного насосно-рукавного комплекса.

Напомним, 22 сентября едкий смог от тлеющего торфяника окутал Екатеринбург. Жители столицы Урала жаловались на сильный запах гари.