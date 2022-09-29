Из-за тумана в Екатеринбурге задержан прилет пяти рейсов

Сейчас аэропорт работает без ограничений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за тумана в столице Урала задержан прилет пяти рейсов. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в Кольцово.

- Воздушные суда ожидали улучшения погодных условий в аэропортах вылета. Один рейс уже прибыл в Кольцово, - рассказали в пресс-службе аэропорта. - В настоящее время аэропорт работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов.

Отметим, что в Екатеринбурге ночью столбики термометров опустились до -6 градусов. Днем ожидается потепление до +2,+4 градусов. По прогнозам синоптиков Уральского гидрометцентра, с приходом октября в нашем регионе потеплеет - в первой пятидневке месяца температура вернется к положительным отметкам: ночью от +2 до +7 градусов, днем от +8 до 12 градусов.