Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Пожарные продолжают тушение тлеющего торфяника у деревни Большое Седельниково. Площадь очагов тления, по данным МЧС, составляет 28 гектар.

- В проливке территории торфяника задействованы 152 человека, 24 единицы спецтехники. Продолжаются работы по перемешиванию торфа с помощью шанцевого инструмента и заводнению территории для ликвидации тления, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Также там отметили, что ежесуточно из ближайшего водоема на тлеющий тофяник перекачивается более 5 тысяч кубических метров воды с помощью пожарного автомобильного насосно-рукавного комплекса.

Напомним, Екатеринбург утром 22 сентября накрыл едкий смог с запахом гари. Причиной стал торфяной пожар в районе деревни Большое Седельниково. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.