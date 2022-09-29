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Общество29 сентября 2022 4:10

В Нижнем Тагиле отремонтируют гидроузел Верхне-Выйского водохранилища

На работы потратят более 200 млн рублей
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: департамент информполитики

Фото: департамент информполитики

В Нижнем Тагиле начался капитальный ремонт комплекса гидротехнических сооружений Верхне-Выйского водохранилища - источника питьевого водоснабжения города.

- Сейчас идет устройство технического проезда, в декабре начнутся земляные и каменные работы, - рассказали в департаменте информолитики региона.

В 2022 году на ремонт потратят больше 8,3 миллионов рублей. Всего на работы по реконструкции гидроузла из областного бюджета планируется выделить более 200 миллионов рублей.

Работы продлятся четыре года. За это время на гидроузле планируется выполнить ремонт железобетонных и металлических конструкций, отремонтировать водосброс, отводящий канал и мост.

Первые гидротехнические объекты на реке Выя были построены в 1946 году. После реконструкции законченной в 1961 году проводилось только обслуживание и текущий ремонт.