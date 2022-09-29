Бастрыкин поручил доложить о ситуации с уральской бабушкой-инвалидом, в доме которой нет воды

Пенсионерку пересилили в дом, где нет воды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Михаилу Богинскому доложить о ситуации и принятых мерах по восстановлению прав пожилой женщины из Свердловской области на надлежащее жилье.

Историю 85-летней женщины, инвалида по зрению показали в программе одного из федеральных каналов. Ее пересилили из аварийного дома, однако и в новом жилье не оказалось условий для нормального проживания.

- Сотрудники социальной защиты приняли меры по переселению пенсионерки, однако в новом жилье также отсутствуют условия для нормального проживания, в частности, нет воды, - сообщили в СК России. - По мнению корреспондентов, именно вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей органами местной власти женщина вынуждена жить в таких условиях.

Ход исполнения поручения главы СК поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.