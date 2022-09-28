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Общество28 сентября 2022 17:30

В Нижнем Тагиле мужчина лишился сбережений и оформил на себя кредит, поверив телефонным мошенникам

Пострадавший рассказал полиции, что ему позвонили, якобы, из банка
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Женщина на другом проводе пояснила, что неизвестные сделали заявку на смену номера телефона в его личном кабинете

Женщина на другом проводе пояснила, что неизвестные сделали заявку на смену номера телефона в его личном кабинете

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 42-летний сотрудник «Российских железных дорог» поверил телефонным мошенникам и отдал им все сбережения, а также оформил на себя кредит. Пострадавший рассказал полиции, что ему позвонили, якобы, из банка и сообщил, что кто-то пытается сменить его номер телефона.

- Женщина на другом проводе пояснила, что неизвестные сделали заявку на смену номера телефона в его личном кабинете, чтобы это предотвратить, необходимо перейти по ссылке, которая придет по смс, после женщина попросила сообщить ей шеститизначный код, который также поступит сообщением, - рассказали в МУ МВД «Нижнетагилсьское».

Как только мужчина это сделал, на его имя оформился кредит на 600 тысяч рублей, а также исчезли личные средства в сумме свыше 50 тысяч рублей. Полиция ведет проверку по факту произошедшего.