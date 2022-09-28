В Нижнем Тагиле мужчина лишился сбережений и оформил на себя кредит, поверив телефонным мошенникам

Женщина на другом проводе пояснила, что неизвестные сделали заявку на смену номера телефона в его личном кабинете Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 42-летний сотрудник «Российских железных дорог» поверил телефонным мошенникам и отдал им все сбережения, а также оформил на себя кредит. Пострадавший рассказал полиции, что ему позвонили, якобы, из банка и сообщил, что кто-то пытается сменить его номер телефона.

- Женщина на другом проводе пояснила, что неизвестные сделали заявку на смену номера телефона в его личном кабинете, чтобы это предотвратить, необходимо перейти по ссылке, которая придет по смс, после женщина попросила сообщить ей шеститизначный код, который также поступит сообщением, - рассказали в МУ МВД «Нижнетагилсьское».

Как только мужчина это сделал, на его имя оформился кредит на 600 тысяч рублей, а также исчезли личные средства в сумме свыше 50 тысяч рублей. Полиция ведет проверку по факту произошедшего.