В Екатеринбурге демонтировали незаконный тир на Вайнера

После обращения в суд тир был демонтирован самим предпринимателем. Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге власти по решению арбитражного суда демонтировали незаконный тир на Вайнера в самом центре города. Кроме того, на нелегальный киоск жаловались многие местные жители, так как он создавал опасность во время праздников и массовых мероприятий.

- Кроме незаконной установки, в числе претензий к этому объекту – помехи пешеходному трафику на одной их центральных городских улиц и нарушение общей архитектурной концепции из-за неэстетичного вида, - сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

После обращения в суд тир был демонтирован самим предпринимателем. В администрации добавили, что бизнесмену принадлежат нелегальные точки объектов в Историческом сквере, на улице Академика Бардина, улице Большакова и других.