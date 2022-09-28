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Общество28 сентября 2022 16:05

В Екатеринбурге демонтировали незаконный тир на Вайнера

На нелегальный киоск жаловались многие местные жители
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
После обращения в суд тир был демонтирован самим предпринимателем. Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

После обращения в суд тир был демонтирован самим предпринимателем. Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге власти по решению арбитражного суда демонтировали незаконный тир на Вайнера в самом центре города. Кроме того, на нелегальный киоск жаловались многие местные жители, так как он создавал опасность во время праздников и массовых мероприятий.

- Кроме незаконной установки, в числе претензий к этому объекту – помехи пешеходному трафику на одной их центральных городских улиц и нарушение общей архитектурной концепции из-за неэстетичного вида, - сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

После обращения в суд тир был демонтирован самим предпринимателем. В администрации добавили, что бизнесмену принадлежат нелегальные точки объектов в Историческом сквере, на улице Академика Бардина, улице Большакова и других.