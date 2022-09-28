Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Под Красноуфимском в столкновении легковушки и мотоблока погибла собака и пострадал человек. Как оказалось, нетрезвый владелец сельскохозяйственной техники решил проехать из деревни Озерки в соседний населенный пункт Средний Бугалыш. Питомца на водительское сидение 46-летний мужчина не взял.

- Четвероногий друг, на мотоблоке ехать не пожелал и бесконтрольно бежал рядом. В какой-то момент, он неожиданно выскочил под колеса движущейся сзади машины. Водитель, пытаясь избежать наезда на собаку, отвернул вправо, где как раз и двигался мотоблок, - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области

Прибывшие на место автоинспекторы установили, что водитель мотоблока двигался в темное время суток, без света фар и световозвращающих элементов, его с различными травмами увезли в больницу Красноуфимска.