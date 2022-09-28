В уральском поселке Шабры 53-летний мужчина ударил ножом своего товарища

Инцидент произошел поздним вечером 21 сентября. В полицию обратились медики Фото: Иван ВИСЛОВ

В уральском поселке Шабры 53-летний мужчина ударил ножом 59-летнего знакомого во время алкогольного застолья. Инцидент произошел поздним вечером 21 сентября. Пострадавшего госпитализировали с тяжелым колото-резаным ранением. В полицию обратились медики.

- У пострадавшего диагностировали ранение брюшной полости, кровотечение и пневмоторекс. Чтобы установить тяжесть причиненного вреда, была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая показала, что гражданину был нанесен тяжкий вред здоровью, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Подозреваемого удалось быстро задержать. Ранее судимый за угрозу убийством житель уральской столицы рассказал, что причиной нападения стал словесный конфликт, переросший в драку.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Нападавшему грозит до 10 лет лишения свободы, - добавили в полиции.