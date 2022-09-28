Футбольный клуб «Урал» обыграл «Торпедо» в кубке России

Следующую игру «Урал» проведет против «Сочи», игра пройдет на черноморском побережье 20 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Футбольный клуб «Урал» сумел обыграть московское «Торпедо» в рамках кубка России. Встреча, проходившая на домашней арене «шмелей», завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Алексей Каштанов.

Примечательно, что хозяева поля открыли счет на 27 секунде первого тайм. Юрий Газинский сыграл на перехвате на чужой половине поля, отдал пас в штрафную на Каштанова, который продавил Олега Кожемякина и нанес удар, который вратарь гостей уже не смог отбить.

Всего за игру уральцы нанесли по воротам соперника порядка 15 ударов, однако удвоить преимущество не смогли. Футболисты «Торпедо» имели шанс сравнять счет на 85 минуте. Марк Коста пробил с «точки», направляя мяч в правый от себя нижний угол ворот. Он не попал, а Илья Помазун среагировал и сыграл в прыжке.

Следующую игру «Урал» проведет против «Сочи», игра пройдет на черноморском побережье 20 октября.