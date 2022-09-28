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Общество28 сентября 2022 13:16

В Екатеринбурге могут ввести абонементы на парковку

Водители, которые не будут ее оплачивать, будут выявляться с помощью специального комплекса
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
В уральской столице цена машиноместа остается одной из самых низких в России

В уральской столице цена машиноместа остается одной из самых низких в России

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге могут ввести абонементы на парковку. При этом водители, которые не будут ее оплачивать, будут выявляться с помощью специального комплекса «Паркон». Кстати, в уральской столице цена машиноместа остается одной из самых низких в России – 30 рублей в час.

- Система также распознает и тех автолюбителей, кто, например, оплатил всего один час, а простоял на платном месте гораздо больше времени. За нарушение предусмотрен штраф в размере одной тысячи рублей, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Также по словам заместителя главы уральской столицы Алексея Бубнова, сейчас в городе действует больше 2.6 тысячи парковочных мест, однако ежегодно их количество будет возрастать.