В уральской столице цена машиноместа остается одной из самых низких в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге могут ввести абонементы на парковку. При этом водители, которые не будут ее оплачивать, будут выявляться с помощью специального комплекса «Паркон». Кстати, в уральской столице цена машиноместа остается одной из самых низких в России – 30 рублей в час.

- Система также распознает и тех автолюбителей, кто, например, оплатил всего один час, а простоял на платном месте гораздо больше времени. За нарушение предусмотрен штраф в размере одной тысячи рублей, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Также по словам заместителя главы уральской столицы Алексея Бубнова, сейчас в городе действует больше 2.6 тысячи парковочных мест, однако ежегодно их количество будет возрастать.