Вопрос накануне обсуждали на заседании правоохранители Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ямале стало меньше миграционных преступлений. Об этом сообщили в региональной прокуратуре, отмечает портал Yamal1.

- Выявлено 189 нарушений миграционного законодательства. Для устранения вынесено 42 представления, по результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 35 должностных лиц, – сообщили в прокуратуре Ямала.

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