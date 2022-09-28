В Сургуте школьницу на два часа заперли в автобусе

СК проводит проверку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу проводят проверку после того, как в Сургуте на два часа заперли девочку в автобусе. По данным портала Ugra-news.ru, водитель и кондуктор не проверили салон и заблокировали двери.

- Следственный отдел по городу Сургуту следственного управления СК России по автономному округу по сведениям, размещенным в СМИ организовал процессуальную проверку по факту оставления несовершеннолетней в запертом автобусе. Освободить подростка удалось спустя 2 часа, после возвращения водителя, - отмечают в ведомстве.

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