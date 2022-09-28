Из фитнес-клубов Екатеринбурга пропадают тренеры

Посетители также решили «взять паузу» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге под частичную мобилизацию попали тренеры фитнес-клубов. Некоторые сотрудники приняли решение уехать из страны, а кто-то уже готовится к отправке на фронт.

- У меня тренер-девушка. Она сказала, что у них уже на второй день после объявления мобилизации, на работу не вышло сразу трое мужчин. Как я поняла, они уехали из России, - рассказала «КП-Екатеринбург» посетительница Екатерина.

Призыв на фронт, как отмечают эксперты фитнес-индустрии ударил по тренерскому составу, а также сказался на бизнесе в целом.

- Мобилизация касается не только фитнес индустрии у нас 26 клубов по стране. И в каждом 2-3 человека в ближайшее время попадает под мобилизацию. Кому-то уже пришла повестка, а кого-то это еще только ожидает. К тому же, случается ошибочная мобилизация, что тоже действует на людей не лучшим образом. У специалистов, как и у всех потребителей нервозное состояние. Пока у нас нет какой-то итоговой статистики по мобилизации фитнес-тренеров, - отмечает генеральный директор сетей фитнес-клубов Bright Fit Алексей Романов.

Посетители также решили «взять паузу». Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал Президент Союза операторов фитнес-индустрии Свердловской области, гендиректор Drive Fitnes Роман Вальчук. Люди отказываются от занятий, их приходится, чуть ли не вызванивать на занятия.

- Мы звоним посетителям, приглашаем на занятия, а они прячутся. На мобилизацию тренеров также отправляют. Четверо человек у нас уехало. Другие готовятся и ждут повестки. Мы договорились, что клиентов распределим между другими тренерами. За мобилизованными закрепим рабочие места. А по новым сотрудникам у нас всегда ведется набор, - рассказал Роман Вальчук.

Посетителям, которым придут повестки в фитнес-центрах предложат «заморозить» свои абонементы. Также будет возможность вернуть деньги. В этом отношении, как говорят эксперты, у фитнес-клубов ничего не поменялось.