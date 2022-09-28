Также возврат могут оформить члены семьи, которые должны были лететь одним рейсом с мобилизованным Фото: Алексей БУЛАТОВ

В «Уральских авиалиниях» рассказали, как мобилизованные могут вернуть приобретенные билеты на самолет. Известно, что они должны быть куплены до 21 сентября включительно. Для этого необходимо аннулировать билет не позднее, чем за 40 минут до вылета рейса.

- Обратитесь лично по месту приобретения, предъявив один из документов: повестка, мобилизационное предписание, документы, подтверждающие, что вы обратились за разрешением на выезд с места жительства, и вам было в этом отказано, документы о том, что вы состоите на воинском учете, уведомление, ограничивающее ваше право на выезд из РФ, - рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Также возврат могут оформить члены семьи, которые должны были лететь одним рейсом с мобилизованным, или же пассажиры, которые следующие совместно с гражданином, подлежащим призыву, и оформленные с ним в одном бронировании.