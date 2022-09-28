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Общество28 сентября 2022 12:06

В Екатеринбурге отменился концерт звезд 90-х, на котором должны были выступить «Отпетые Мошенники»

«Супердискач 90-х» должен был пройти 9 октября в ДИВСе
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
На концерте должны были выступить «Отпетые мошенники»

На концерте должны были выступить «Отпетые мошенники»

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Екатеринбурге отменился фестиваль «Супердискач 90-х». На нем должны были выступить «Отпетые Мошенники», «Фактор 2», Оксана Ковалевская «Краски», «Акула», «Данко», Юлия Беретта (ex «Стрелки»), Настя Крайнова (ex «Тутси»), «Турбомода».

- В связи с событиями, мы вынуждены переносить концерт на весну, новую дату согласовываем. Все б\илеты будут действительны на новую дату, - рассказали «КП-Екатеринбург»организаторы концерта.

Концерт должен был пройти 9 октября в ДИВСе.