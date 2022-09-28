Свердловчане обрывают телефоны горячей линии по частичной мобилизации

Номер горячей линии - 122
Фото: Алексей БУЛАТОВ
От жителей Свердловской области на горячую линию ежедневно поступает 4 500 звонков. Операторы обрабатывают запросы граждан в круглосуточном режиме. Об этом изданию «Уральский меридиан» сообщили в ЦУР по Свердловской области.
- Наиболее частые вопросы: возрастные рамки, ограничения по состоянию здоровья, призывающихся из запаса, – сообщила Елена Климова начальник контактного центра службы 122.
Ранее врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков отметил, что под мобилизацию могут попасть и резервисты без опыта военных действий.
- В числе первых кандидатов рассматриваются люди, которые имеют востребованную военно-учетную специальность. Приоритет отдается тем, кто имеет боевой опыт, приобретенный в ходе участия в боевых действиях. Но это не означает, что граждане без такого опыта призываться не будут, - заявил Сергей Чирков.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Давление за 200 – им такой не нужен»: физрук из Екатеринбурга рассказал, почему вернулся домой после мобилизации (подробнее)
Мэр уральского города сравнил обеспечение мобилизованных со временами Второй мировой войны (подробнее)
В ЦВО ответили на вопрос о сроках мобилизации (подробнее)
«Меня никто не провожает, я один»: в уральской глубинке резервист попросил журналистку поцеловать его перед мобилизацией (подробнее)
Глава уральского города рассказал, сколько человек в Свердловской области призовут на фронт (подробнее)
Свердловский комиссариат изменил приказ о частичной мобилизации (подробнее)
«Нужно иметь превосходство и в людях, и в технике»: Эдуард Россель высказался о частичной мобилизации (подробнее)