Свердловчане обрывают телефоны горячей линии по частичной мобилизации

Номер горячей линии - 122 Фото: Алексей БУЛАТОВ

От жителей Свердловской области на горячую линию ежедневно поступает 4 500 звонков. Операторы обрабатывают запросы граждан в круглосуточном режиме. Об этом изданию «Уральский меридиан» сообщили в ЦУР по Свердловской области.

- Наиболее частые вопросы: возрастные рамки, ограничения по состоянию здоровья, призывающихся из запаса, – сообщила Елена Климова начальник контактного центра службы 122.

Ранее врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков отметил, что под мобилизацию могут попасть и резервисты без опыта военных действий.

- В числе первых кандидатов рассматриваются люди, которые имеют востребованную военно-учетную специальность. Приоритет отдается тем, кто имеет боевой опыт, приобретенный в ходе участия в боевых действиях. Но это не означает, что граждане без такого опыта призываться не будут, - заявил Сергей Чирков.

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