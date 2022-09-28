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Общество28 сентября 2022 11:50

В Екатеринбурге из-за ремонта путей трамваи перестанут ходить в сторону микрорайона ЖБИ

Общественный транспорт перестанет ездить по улицам Гагарина, Малышева, Сыромолотова
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Общественный транспорт перестанет ходить по улицам Гагарина, Малышева, Сыромолотова

Общественный транспорт перестанет ходить по улицам Гагарина, Малышева, Сыромолотова

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из-за ремонта путей будет перекрыто движение трамваев в сторону микрорайона ЖБИ. Общественный транспорт перестанет ходить по улицам Гагарина, Малышева, Сыромолотова от остановки «Уральский федеральный университет» до конечной станции «40 лет ВЛКСМ» в обоих направлениях.

- Работы будут проводиться в несколько этапов. Так движение будет закрыто в следующее время: с 22:00 30 сентября до 05:00 3 октября, а также с 23:30 7 октября до 05:00 10 октября, - рассказали в пресс-службе Гортранса по Екатеринбургу.

Изменения коснутся следующих трамвайных маршрутов: № 5, 8, 13, 15, 23 и 32. Также с 22:00 30 сентября до 05:00 3 октября перестанут ходить троллейбусы № 6, 7 и 12 по улицам Академическая, Мира, Малышева от конечной станции «Академическая» до гостиницы «Центральная».