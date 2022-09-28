В Екатеринбурге из-за ремонта путей трамваи перестанут ходить в сторону микрорайона ЖБИ

Общественный транспорт перестанет ходить по улицам Гагарина, Малышева, Сыромолотова Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из-за ремонта путей будет перекрыто движение трамваев в сторону микрорайона ЖБИ. Общественный транспорт перестанет ходить по улицам Гагарина, Малышева, Сыромолотова от остановки «Уральский федеральный университет» до конечной станции «40 лет ВЛКСМ» в обоих направлениях.

- Работы будут проводиться в несколько этапов. Так движение будет закрыто в следующее время: с 22:00 30 сентября до 05:00 3 октября, а также с 23:30 7 октября до 05:00 10 октября, - рассказали в пресс-службе Гортранса по Екатеринбургу.

Изменения коснутся следующих трамвайных маршрутов: № 5, 8, 13, 15, 23 и 32. Также с 22:00 30 сентября до 05:00 3 октября перестанут ходить троллейбусы № 6, 7 и 12 по улицам Академическая, Мира, Малышева от конечной станции «Академическая» до гостиницы «Центральная».