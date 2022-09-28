В Первоуральске мужчину осудили за приготовление почти 12 килограммов наркотиков

Уралец успел заработать на незаконном обороте наркотиков 510 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске осудили местного жителя, которого обвиняли в незаконном изготовлении почти 12 килограммов наркотиков. Как оказалось, в июне прошлого года мужчина в составе банды приобрел оборудование для незаконного изготовления запрещенных веществ.

- В период с июля по ноябрь 2021 года злоумышленник совместно с другими лицами, находясь в Первоуральске, в специально оборудованной лаборатории незаконно изготовил наркотическое средство мефедрон общей массой не менее 11,7 килограмма, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Злоумышленники не успели довести до конца свой замысел, 1 ноября их задержали сотрудники УФСБ. При этом уралец успел заработать на незаконном обороте наркотиков 510 тысяч рублей.

- Первоуральский городской суд, учитывая заключенное виновным досудебное заключение о сотрудничестве, назначил ему наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - добавили в ведомстве.