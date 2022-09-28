В Екатеринбурге коммунальщики перейдут на зимний режим 15 октября

Коммунальщикам необходимо до 15 октября переоборудовать все виды техники, которая будет использоваться зимой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель комитета благоустройства в Екатеринбурге Тамара Благодаткова провела совещание с районными коммунальными службами. На нем обсуждали завершение запланированные на осень работы и поэтапный переход до 15 октября на зимний режим уборки.

- Уборочные работы скорректированы с учетом неблагоприятных погодных условий. Тем не менее, необходимо завершить запланированные мероприятия - сбор листвы и очистку решеток люков ливневой канализации - и начать подготовку к работе в зимний сезон, - рассказала Тамара Благодаткова.

В том числе коммунальщикам необходимо до 15 октября переоборудовать все виды техники, которая будет использоваться, и проверить комплектацию необходимых материалов.

Также в администрации города отметили, что сегодня, 28 сентября, на улицы города вышли для уборки улиц 372 рабочих и 131 единица спецтехники.