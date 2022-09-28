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Общество28 сентября 2022 10:33

В Екатеринбурге коммунальщики перейдут на зимний режим 15 октября

В мэрии прошло совещание с районными коммунальными службами
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Коммунальщикам необходимо до 15 октября переоборудовать все виды техники, которая будет использоваться зимой

Коммунальщикам необходимо до 15 октября переоборудовать все виды техники, которая будет использоваться зимой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель комитета благоустройства в Екатеринбурге Тамара Благодаткова провела совещание с районными коммунальными службами. На нем обсуждали завершение запланированные на осень работы и поэтапный переход до 15 октября на зимний режим уборки.

- Уборочные работы скорректированы с учетом неблагоприятных погодных условий. Тем не менее, необходимо завершить запланированные мероприятия - сбор листвы и очистку решеток люков ливневой канализации - и начать подготовку к работе в зимний сезон, - рассказала Тамара Благодаткова.

В том числе коммунальщикам необходимо до 15 октября переоборудовать все виды техники, которая будет использоваться, и проверить комплектацию необходимых материалов.

Также в администрации города отметили, что сегодня, 28 сентября, на улицы города вышли для уборки улиц 372 рабочих и 131 единица спецтехники.