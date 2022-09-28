В Свердловской области начнется системная работа по восстановлению вырубленного леса

Зарегистрированы случаи, когда арендаторы начинали вырубать деревья Фото: Алексей БУЛАТОВ

На территориях Свердловской области богатой лесами довольно часто наблюдаются случаи незаконной вырубки леса. Земли, относящиеся к категории сельских лесов, находятся в государственном кадастре недвижимости. Наибольшее количество жалоб о незаконной заготовке леса в департамент лесного хозяйства поступает от наблюдательных местных жителей, фиксирующих случаи массовой вырубки леса подозрительными компаниями арендаторами.

Местные органы самоуправления зачастую передают в аренду предпринимателям такие земли. Зарегистрированы случаи, когда арендаторы начинали осуществлять масштабную несанкционированную вырубку древесных пород, при том что эти леса являются частью экологической системы региона.

Всего в области действует 31 лесничество

Методическую работу по пресечению незаконной вырубки леса на данных территориях активно ведет департамент лесного хозяйства Свердловской области. Зафиксированная незаконная вырубка леса ведет к уголовной ответственности в соответствии с законодательством, возбуждаются уголовные дела с выявлением ответственных виновных лиц. Также ведется контроль за деятельностью предприятий, взявших в аренду земли для развития сельского хозяйства, но при этом промышляющих незаконной заготовкой древесины.

Вырубка леса строго запрещена на территориях, относящихся к землям лесного фонда, - комментирует ситуацию эксперт по устойчивому развитию, эколог Ольга Степченко. - - Большая часть из них - это земли совхозов и колхозов, переданные районной администрацией, в настоящее время используются согласно свидетельствам 90-х годов и являются недействительными. Для пресечения прецедентов отсутствия ответственных, в случае возбуждения уголовного дела о нарушении сельскохозяйственного законодательства несоответствия в сведениях о собственности лесов не учитываются.

В лесничество часто обращаются местные жители

Все сведения о заповедных лесах находятся в государственном лесном реестре, информацию можно получить по запросу в Департаменте лесного хозяйства Свердловской области. Также в Свердловской области действует 31 лесничество, в которых можно уточнить принадлежность сельскохозяйственных земель к федеральным лесам.

- Законная вырубка леса осуществляется исключительно в соответствии с паспортом освоения леса, - продолжает Ольга Степченко. - Разрешения на вырубку выдаются администрацией. Для пресечения незаконных рубок важна роль и общественного мониторинга за лесом. Совсем недавно мы запустили Всероссийское общественное движение «Волонтеры Леса», работа которого в том числе направлена и на пресечение незаконных рубок, восстановления поврежденных лесов и воспроизводства тех деревьев, что погибли. Наше отделение работает и в Свердловской области. А в рамках акции «Сохраним лес» мы не только боремся с последствиями лесных пожаров, но и проводим системную работу по восстановлению вырубленного леса. Все это в совокупности не только формирует экологическую культуру, но и становится реальной «угрозой» для нарушителей лесного законодательства.