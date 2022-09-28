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Общество28 сентября 2022 10:05

Свердловский военком ответил про мобилизацию военных без опыта

Такие граждане также могут попасть под частичную мобилизацию
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Под частичную мобилизацию могут попасть уральцы, не имевшие опыта реальных боевых действий

Под частичную мобилизацию могут попасть уральцы, не имевшие опыта реальных боевых действий

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Свердловской области, у которых нет военного опыта, могут попасть под частичную мобилизацию. Об этом в ходе пресс-конференции заявил врио военного комиссара региона Сергей Чирков.

- В числе первых кандидатов рассматриваются люди, которые имеют востребованную военно-учетную специальность. Приоритет отдается тем, кто имеет боевой опыт, приобретенный в ходе участия в боевых действиях. Но это не означает, что граждане без такого опыта призываться не будут, - пояснил Серегей Чирков.

Военком отметил, что пока на Среднем Урале под мобилизацию не попала ни одна женщина.

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