Под частичную мобилизацию могут попасть уральцы, не имевшие опыта реальных боевых действий Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Свердловской области, у которых нет военного опыта, могут попасть под частичную мобилизацию. Об этом в ходе пресс-конференции заявил врио военного комиссара региона Сергей Чирков.

- В числе первых кандидатов рассматриваются люди, которые имеют востребованную военно-учетную специальность. Приоритет отдается тем, кто имеет боевой опыт, приобретенный в ходе участия в боевых действиях. Но это не означает, что граждане без такого опыта призываться не будут, - пояснил Серегей Чирков.

Военком отметил, что пока на Среднем Урале под мобилизацию не попала ни одна женщина.

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