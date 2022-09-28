Под частичную мобилизацию могут попасть уральцы, не имевшие опыта реальных боевых действий
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жители Свердловской области, у которых нет военного опыта, могут попасть под частичную мобилизацию. Об этом в ходе пресс-конференции заявил врио военного комиссара региона Сергей Чирков.
- В числе первых кандидатов рассматриваются люди, которые имеют востребованную военно-учетную специальность. Приоритет отдается тем, кто имеет боевой опыт, приобретенный в ходе участия в боевых действиях. Но это не означает, что граждане без такого опыта призываться не будут, - пояснил Серегей Чирков.
Военком отметил, что пока на Среднем Урале под мобилизацию не попала ни одна женщина.
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