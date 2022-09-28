Почти каждый пятый мобилизованный в регионе является добровольцем Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области под частичную мобилизацию не попали женщины. Об этом сообщил врио военного комиссара региона Сергей Чирков.

- Случаев частичной мобилизации женщин в Свердловской области нет, - пояснил Сергей Чирков.

Также военком отметил, что в ходе частичной мобилизации Центральном военном округе зафиксировано не более 200 случаев нарушений.

- При частичной мобилизации в Свердловской области приоритет отдаётся резервистам с боевым опытом, но это не означает, что граждане без такого опыта не будут призываться, - отметил врио военного комиссара. - Количество мобилизованных не выходят за рамки, озвученные Минобороны. Не более 1% мобилизационного ресурса региона.

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