В Центральном военном округе ошибочно мобилизовали около 200 человек

21 сентября 2022 года в России президентом Владимиром Путиным была объявлена частичная мобилизация Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков назвал количество человек, которые были мобилизованы по ошибке. Напомним, не так давно «КП-Екатеринбург» рассказывала про 59-летнего хирурга, которому пришла повестка.

- На сегодняшний день по всему Центральному военному округу ошибочно было призвано порядка 200 человек, - заявил Сергей Чирков.

Напомним, 21 сентября 2022 года в России президентом Владимиром Путиным была объявлена частичная мобилизация. Жителям Екатеринбурга начали приходить повестки.

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