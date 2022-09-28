В Центральном военном округе ошибочно мобилизовали около 200 человек

21 сентября 2022 года в России президентом Владимиром Путиным была объявлена частичная мобилизация
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков назвал количество человек, которые были мобилизованы по ошибке. Напомним, не так давно «КП-Екатеринбург» рассказывала про 59-летнего хирурга, которому пришла повестка.
- На сегодняшний день по всему Центральному военному округу ошибочно было призвано порядка 200 человек, - заявил Сергей Чирков.
Напомним, 21 сентября 2022 года в России президентом Владимиром Путиным была объявлена частичная мобилизация. Жителям Екатеринбурга начали приходить повестки.
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