В Екатеринбурге прекращает работу интернет-провайдер «Скайнет»

«Скайнет» сменит оператор связи «Инсис» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прекращает работу «Скайнет». Об этом сообщается на сайте интернет-провайдера. Его сменит оператор связи «Инсис».

- Услуги связи абонентам «Скайнет» (ТМ «SkyNet-OnLine») будет предоставлять оператор связи «Инсис», который имеет более развитую и современную технологическую инфраструктуру и гарантирует оказание абонентам широкого спектра услуг более высокого качества, указано на сайте интернет-провайдера.

Абонентов «Скайнет» уже начали переводить на нового оператора «Инсис» с 15 сентября. Перевод будут осуществлять постепенно группами по 500 человек. Изменятся ли тарифы за услуги не указано.

Отметим, что «Скайнет» один из первых интернет-провайдеров Екатеринбурга.