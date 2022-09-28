Телефонные мошенники обманули научного сотрудника УрО РАН

Женщина испугалась, что потеряет все накопления и поверила мошенникам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Телефонные мошенники продолжают терроризировать жителей Екатеринбурга. На этот раз злоумышленники под видом сотрудников Центрального банка выманили у доверчивых горожан около 3 миллионов рублей.

Так, например, научный сотрудник УрО РАН лишилась 462 тысяч рублей. Она обратилась к полицейским и рассказала, что ей позвонил мужчина и, представившись сотрудником банка Игорем Долматовым, сообщил о попытках снять деньги с ее сберегательного счета. Женщина поверила злоумышленнику и перевела все свои сбережения на указанный им счет.

Еще одну местную жительницу убедили перечислить на якобы безопасный счет 2,2 миллиона. Причем она отдала мошенникам не только свои деньги, но и кредитные, оформив несколько займов. Теперь она должна кредитным организациям около 600 тысяч.

Пострадавшие от мошенников горожане признались полицейским, что много раз слышали о подобных схемах обмана, однако забыли про это во время звонка, так как на них было оказано психологическое давление.

- Гражданам при попадании в подобную ситуацию необходимо сохранять выдержку, прекратить разговор и обратиться в официальную службу поддержки банковской организации или в правоохранительные органы, - напоминают в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Полицией Екатеринбурга рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 159 УК РФ (Мошенничество).