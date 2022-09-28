Сезон электросамокатов завершится, когда в город окончательно придет зима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из-за похолодания приостанавливают аренду самокатов, но сезон при этом не завершают. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в сервисе кикшеринга Whoosh.

- Сейчас погода переменчивая и при ухудшении условий - крупных осадках, ночном или утреннем похолодании и т.д. - мы ставим город «на паузу», - рассказали в пресс-службе сервиса. - Самокаты остаются на улицах, но арендовать их временно невозможно. Как только погода улучшается, самокаты Whoosh снова становятся доступными для поездок.

В компании объяснили, что каждый электросамокат Whoosh оснащен IoT-модулем, то есть удаленно находится на связи с облачной платформой. Это и позволяет во время непогоды временно делать недоступными самокаты для аренды.

Завершить сезон Whoosh, как и другие сервисы кикшеринга, планирует, когда в город окончательно придет зима, установится стабильная минусовая температура, а также появится гололедица и снег не будет таять.