В Нижнем Тагиле на ходу загорелась «Газель»

Пожарные потушили машину за две минуты Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Нижнем Тагиле на Максима Горького вечером, 27 сентября, на ходу загорелась «Газель». По данным МЧС, огонь охватил площадь в шесть квадратных метров.

- На территории ПЖТ ВГОК, станция «Гора», в районе железнодорожного переезда внезапно прямо на ходу вспыхнула словно спичка грузовая «Газель». Причины возгорания неизвестны, - рассказал очевидец группе «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил».

К счастью, во время возгорания машины никто не пострадал. Пожарные потушили огонь за две минуты. В тушении было задействовано две единицы техники и пять человек личного состава.