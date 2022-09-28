Бизнесмену пришлось оплатить долг, чтобы не сорвать крупную сделку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловские приставы нашли должника по бизнес-аккаунту в социальных сетях. Мужчина не платил алименты несовершеннолетнему сыну и накопил долг на сумму больше 580 тысяч рублей.

- В Железнодорожном районном отделении судебных приставов г. Екатеринбурга ГУФССП России по Свердловской области возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов с отца несовершеннолетнего сына в размере 1/4 части всех видов заработка и (или) иного дохода ежемесячно, - рассказали в УФССП России по Свердловской области.

Так как мужчина никак не помогал своему ребенку, он был объявлен в исполнительный розыск. После того, как приставы нашли его аккаунт в соцсетях, они провели с ним беседу о применении в отношении него мер принудительного взыскания и предупредили, что из-за долга ему временно ограничили право выезда за пределы РФ.

Нерадивый отец планировал крупную сделку, поэтому, чтобы не подвергать риску взаимоотношения с клиентом, погасил всю сумму задолженности по алиментам.