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Общество28 сентября 2022 6:32

Свердловские приставы нашли должника по бизнес-аккаунту в социальных сетях

Мужчина не платил алименты несовершеннолетнему сыну
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Бизнесмену пришлось оплатить долг, чтобы не сорвать крупную сделку

Бизнесмену пришлось оплатить долг, чтобы не сорвать крупную сделку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловские приставы нашли должника по бизнес-аккаунту в социальных сетях. Мужчина не платил алименты несовершеннолетнему сыну и накопил долг на сумму больше 580 тысяч рублей.

- В Железнодорожном районном отделении судебных приставов г. Екатеринбурга ГУФССП России по Свердловской области возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов с отца несовершеннолетнего сына в размере 1/4 части всех видов заработка и (или) иного дохода ежемесячно, - рассказали в УФССП России по Свердловской области.

Так как мужчина никак не помогал своему ребенку, он был объявлен в исполнительный розыск. После того, как приставы нашли его аккаунт в соцсетях, они провели с ним беседу о применении в отношении него мер принудительного взыскания и предупредили, что из-за долга ему временно ограничили право выезда за пределы РФ.

Нерадивый отец планировал крупную сделку, поэтому, чтобы не подвергать риску взаимоотношения с клиентом, погасил всю сумму задолженности по алиментам.