Супружеская пара встала в пробку с тысячью других автомобилистов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пара из Екатеринбурга застряла на границе с Грузией, возвращаясь домой после отпуска. Супружеская пара встала в пробку с тысячью других автомобилистов. У екатеринбуржцев уже заканчивается бензин, так как ночью очень холодно и им приходится включать в машине печку.

- Все иностранные номера тормозят, никуда не пускают. Сутки на парковке: спим, едим, все остальное. Ближайший магазин в пяти километрах, - рассказала E1.RU Ангелина.

По словам девушки, границу закрыли вечером, 26 сентября. При этом желающих уехать из Грузии становится больше. Люди уже стали оставлять машины и выходить из них на трассу, чтобы размять ноги.

Также екатеринбурженка рассказала, что многие не выдерживают, разворачиваются и едут обратно в Грузию. Но Ангелина с мужем стараются не унывать и ждут, когда откроют границу, чтобы вернуться домой.