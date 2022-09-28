Свердловчане стали чаще жениться во время частичной мобилизации

При наличии повестки для пар сокращают срок рассмотрения заявления Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Свердловской области стали чаще жениться во время частичной мобилизации. Так, 26 сентября в ЗАГСе Заречного зарегистрировалось сразу несколько пар, в которых мужчины получили повестки. Об этом сообщается в группе «ВКонтакте» «ПазлТВ - все новости Заречного».

В ЗАГС в том числе пришли Наталья и Леонид. Молодые супруги приехали в Заречный на мобилизацию и решили зарегистрироваться.

- Наталья - военная, но она остается дома, а Леонид - гражданский, по специальности медик. Леонид рассказал, что зарегистрировать отношения они хотели давно, «но, вот тянули что-то», а сегодня поняли, что тянуть больше некуда, - рассказали в «ПазлТВ».

Отмечается, что при наличие повестки пары могут зарегистрировать брак в день обращения.