Военнослужащие по призыву не будут направляться для участия в специальной военной операции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В рамках осеннего призыва в армию призовут больше трех тысяч свердловчан. Осенний призыв стартует 1 октября и продлится до 31 декабря.

- Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о создании призывной комиссии Свердловской области, которой предстоит провести ежегодный плановый осенний призыв уральцев на срочную службу в армии, - сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Решения о годности призывников будут приниматься на основании заключений медиков. В случае спорных вопросов молодые люди будут направляться в центр военно-врачебной экспертизы военного комиссариата Свердловской области, где пройдут контрольное медицинское освидетельствование.

Отмечается, что военнослужащие по призыву - «срочники» - не будут направляться для участия в специальной военной операции.