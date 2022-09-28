В Нижнем Тагиле на 10% вырос турпоток

В Нижнем Тагиле развивают все возможные туристические направления и виды путешествий Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле за 6 месяцев 2022 года на 10% вырос турпоток. Об этом пишет TagilCity.ru со ссылкой на городской Центр развития туризма. По данным издания интерес к городу вырос из-за 300-летнего юбилея и мероприятиям, приуроченным к этой дате.

Также отмечается, что туристы чаще стали посещать Нижний Тагил благодаря продвижению города на внутренних и внешних туристических рынках, а также благодаря развитию туристической инфраструктуры и созданию турпродуктов.

- Мы активно развиваем все возможные туристические направления и виды путешествий, - рассказал директор Центра развития Нижнего Тагила Павел Балин.

За счет того, что в Нижнем Тагиле улучшили качество туристической среды, интерес к экспедициям и экскурсиям вырос и у местных жителей.