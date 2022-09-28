Фото: отделение ГИБДД МО МВД России Ивдельский

В Ивделе водитель ВАЗ серьезно пострадал, въехав в дерево. ДТП произошло ночью, 27 сентября.

- 27-летний уроженец Ивделя, управляя автомобилем ВАЗ-21101 по ул. Рыночная в направлении ул. Карла Маркса, не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части дороги вправо с последующим наездом на препятствие (дерево), - рассказали в отделении ГИБДД МО МВД России Ивдельский.

С множественными переломами обеих костей правой голени его доставили в больницу. Также госпитализировали его 20-летнюю пассажирку. У нее диагностировали вывих тазобедренного сустава и рваную рану подбородка. И водитель и девушка в момент аварии были пристегнуты ремнями безопасности.

По данным ГИБДД, водитель отечественной машины имеет девятилетний стаж вождения и за последний год шесть раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, из них четыре раза за тонировку автомобиля.

После ДТП он получил еще один штраф - за отсутствие полиса обязательного страхования и управление без прав.