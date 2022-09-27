Клубную систему хоккейного клуба «Автомобилист» покинули два игрока

По соглашению сторон прекращено действие контрактов защитника Ильи Гатиятулина и нападающего Данилы Дяденькина Фото: Алексей БУЛАТОВ

Клубную систему «Автомобилиста» покинули два игрока, которые в основном представляли фарм-клуб «шоферов» в высшей хоккейной лиге.По соглашению сторон прекращено действие контрактов защитника Ильи Гатиятулина и нападающего Данилы Дяденькина.

- В систему «Автомобилиста» Илья Гатиятулин перебрался по ходу сезона-2020/21, выступал за «Авто» и «Горняк». В общей сложности в ВХЛ в составе нашего фарм-клуба он провел 45 матчей, в которых набрал 4 (1+3) очка, - рассказали в пресс-службе «Автомобилиста».

Данила Дяденькин также перешёл в «Горняк» по ходу сезона 2020/21. На его счету 48 матчей в ВХЛ и 9 (4+5) набранных очков.

Напомним, что после 11 проведенных матчей в КХЛ «Автомобилист» занимает вторую строчку восточной конференции, в активе команды 17 очков.