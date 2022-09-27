В Заречном похоронили инспектора ДПС, погибшего в погоне за пьяным лихачом

Фото: предоставлено В. Н. Горелых

В Заречном простились с инспектором ДПС, который погиб в аварии, преследуя пьяного лихача. Капитан Алексей Казаков находился на службе в день, когда его патрульная машина врезалась в фуру. Проводить в последний путь офицера пришли более двухсот человек.

- Будущий страж порядка родился 9 марта 1985 года, в деревне Чернобровкина Белоярского района. После окончания вечерней школы трудился на пилораме, а затем в 2003 году был призван на срочную службу в воздушно-десантные войска, рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Свою службу полицейский начинал в должности милиционера охранно-конвойной службы, трудился участковым, оперативным дежурным, а в 2019 году перевелся в ГИБДД.

- Личный состав и ветераны гордятся, что служили вместе с капитаном Казаковым. В строю он останется навечно. На мемориальном комплексе ГИБДД в скором времени будет высечено его имя, наряду с теми, кто, как и он, отдал свою жизнь, находясь при исполнении своих служебных обязанностей, - добавил полковник Горелых.