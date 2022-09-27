Жителей ветхого жилья переселят в новые дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле снесут два аварийных дома. Экспертиза признала, что подлежат сносу жилые помещения по следующим адресам: улица Коминтерна, № 67, а также Вересовая, 15. Специалисты сообщили, что для ремонта они непригодны.

Как пишет местное издание TagilCity.ru, жителей ветхого жилья переселят в новые дома. Горожан, проживающих на Коминтерна, расселят к 2027 году, такие данные опубликовало управление жилищного и коммунального хозяйства.

В аналогичные сроки должны расселить и жителей второго дома. Это следует из постановления городской администрации.

Срок контроля выполнения задания администрацией установлен как 1 декабря 2027 года.