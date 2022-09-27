Календарь предпринимателя: налоги, платежи и отчетность в октябре 2022 года

Важно не пропустить сроки обязательных платежей и подачи отчетности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Помимо ежемесячной, квартальной и отчетности по налогам за девять месяцев, важно не пропустить сроки обязательных платежей и подачи отчетности по сотрудникам. Календарь предпринимателя на октябрь от Корпорации МСП поможет сориентироваться по контрольным датам.

До 5 октября:

- ИП и организации, участвующие в эксперименте по переходу на единый налоговый платеж (ЕНП), направляют в налоговую инспекцию уведомление о сумме НДФЛ, которую они перечислили за работников в сентябре;

- ИП и организации, участвующие в эксперименте по переходу на автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН), вносят в личном кабинете налогоплательщика данные о доходах за сентябрь.

До 17 октября ИП и организации, привлекающие работников:

- уплачивают* страховые взносы за работников за сентябрь:

в налоговую – на пенсионное и медицинское страхование, страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,

в Фонд социального страхования (ФСС) - взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний;

*за исключением имеющих право на отсрочку

по постановлению Правительства России от 29.04.2022 № 776, для которых срок уплаты взносов продлен на год - до 16.10.2023

- сдают отчет о застрахованных лицах (СЗВ-М) за сентябрь в отделение Пенсионного фонда (а если в сентябре был перевод / заявление по ведению трудовой книжки в электронном виде следует сдать также отчет СЗВ-ТД).

До 20 октября импортеры товаров из государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны уплатить НДС и акцизы за сентябрь и представить в налоговую инспекцию декларацию и документы в соответствии с Договором о ЕАЭС.

До 20 / 25 октября ИП и организации, привлекающие работников, сдают расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (4-ФСС) за 9 месяцев в отделение ФСС (до 20 октября, если расчет на бумаге / до 25 октября – если сдаете в электронном виде).

До 25 октября:

- самозанятые уплачивают налог на профессиональный доход за сентябрь;

- организации и ИП на УСН уплачивают авансовый платеж за 9 месяцев;

- организации и ИП на ОСН уплачивают НДС за III квартал (1/3 часть суммы налога) и сдают по нему декларацию;

- ИП на ОСН уплачивают авансовый платеж по НДФЛ за себя за 9 месяцев;

- ИП и организации, участвующие в эксперименте по переходу на АУСН, уплачивают налог за сентябрь.

До 28 октября организации на ОСН уплачивают авансовый платеж по налогу на прибыль (первый за IV квартал и за 9 месяцев / за сентябрь) и сдают декларацию по налогу на прибыль организаций за 9 месяцев / за сентябрь.

До 31 октября

- организации уплачивают авансовые платежи за III квартал по имущественным налогам: на имущество организаций, земельному налогу и транспортному налогу;

- ИП и организации, привлекающие работников:

- сдают расчет страховых взносов (РСВ) за 9 месяцев в налоговую инспекцию;

- сдают расчет удержанного НДФЛ (6-НДФЛ) за 9 месяцев в налоговую инспекцию;

- уплачивают НДФЛ с больничных и отпускных, если они были в сентябре;

- организации на УСН из отраслей, которым была предоставлена отсрочка на полгода по постановлению Правительства России от 30.03.2022 № 512, уплачивают 1/6 часть налога по УСН за 2021 год.

Календарь не содержит сведения об акцизах, налогах на игорный бизнес и добычу полезных ископаемых, сборах и водном налоге, налоге на прибыль организаций с доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам.

Календарь предпринимателя размещен на МСП.РФ