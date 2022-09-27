Авария произошла на проспекте Мира. Фото: предоставлено В.Н. Горелых

В Нижнем Тагиле в столкновении двух автобусов пострадали две пенсионерки. Авария произошла на проспекте Мира недалеко от остановки общественного транспорта. По предварительным данным, водитель ПАЗ, следуя по маршруту №25, при повороте в сторону улицы Новострой влетел в машину аналогичной марки.

- Предполагаемый виновник ДТП 38-летний гражданин Карими, уроженец одной из бывших союзных республик, который перевозил порядка 20-ти пассажиров, возможно, хотел обогнать своего коллегу, но не рассчитал габариты машины, - сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Один из водителей перевозил порядка 20-ти пассажиров. Фото: предоставлено В.Н. Горелых

От резкого удара травмы получили 84-летняя женщина, ее госпитализировали в ГКБ №, также пострадала 72-летняя местная жительница, ей назначили амбулаторное лечение.

- «Пилот» ПАЗ-ика, допустивший столкновение, имеет стаж вождения в категории «D» 10 лет, на территории Среднего Урала находится законно. К административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 12 раз, из них 7 - в 2022 году. За несоблюдение дистанции в отношении него заведено административное дело, - добавил полковник Горелых.