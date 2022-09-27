Участок федеральной трассы «Екатеринбург – Тюмень» перекроют из-за ремонта

Планируется, что дорожники будут работать ранним утром 30 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участок федеральной трассы «Екатеринбург – Тюмень» перекроют для проезда, чтобы установить металлическую рамную конструкцию над проезжей частью. Планируется, что дорожники будут работать ранним утром 30 сентября.

- На автодороге Р-351 Екатеринбург-Тюмень, на 210 километре будет перекрыто движение автотранспорта 30.09.2022 с 06:00 до 06:20, в связи с установкой металлической рамной конструкции над проезжей частью. На месте регулировать движение будут сотрудники ГИБДД,- рассказали в ФКУ «Уралуправтодор».

Ранее свердловские дорожники рекомендовали автомобилистам не выезжать на трассы региона, а также соседней Тюменской области из-за непогоды. По данным синоптиков, ожидаются заморозки на поверхности почвы и в воздухе до -6 градусов.