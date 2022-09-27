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Общество27 сентября 2022 14:51

Участок федеральной трассы «Екатеринбург – Тюмень» перекроют из-за ремонта

Планируется, что дорожники будут работать ранним утром 30 сентября
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Планируется, что дорожники будут работать ранним утром 30 сентября

Планируется, что дорожники будут работать ранним утром 30 сентября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участок федеральной трассы «Екатеринбург – Тюмень» перекроют для проезда, чтобы установить металлическую рамную конструкцию над проезжей частью. Планируется, что дорожники будут работать ранним утром 30 сентября.

- На автодороге Р-351 Екатеринбург-Тюмень, на 210 километре будет перекрыто движение автотранспорта 30.09.2022 с 06:00 до 06:20, в связи с установкой металлической рамной конструкции над проезжей частью. На месте регулировать движение будут сотрудники ГИБДД,- рассказали в ФКУ «Уралуправтодор».

Ранее свердловские дорожники рекомендовали автомобилистам не выезжать на трассы региона, а также соседней Тюменской области из-за непогоды. По данным синоптиков, ожидаются заморозки на поверхности почвы и в воздухе до -6 градусов.