Пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что ей позвонил неизвестный и под видом сотрудника банка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге телефонные мошенники выманили у научного сотрудника УрО РАН почти полмиллиона рублей. Пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что ей позвонил неизвестный и под видом «сотрудника ЦБ РФ Игоря Долматова» сообщил о попытках завладеть ее сберегательным счетом.

- Женщину убедили обналичить все имеющиеся накопления и перевести на «страховой» счет, который ей укажут. Злоумышленники обманным путем убедили научного работника обналичить все сбережения на общую сумму 462 тысяч рублей, - рассказали в ГУ МВД России по Свердловской области.

Ранее в Нижнем Тагиле 46-летняя сотрудница компании «Тагилэнерго» решила подзаработать на инвестициях, однако наткнулась на мошенников и перевела им 500 тысяч рублей. Как оказалось, ей позвонила неизвестная, представившись менеджером компании, и предложила выгодное вложение денег.