В СИЗО Нижнего Тагила арестанту пытались передать телефон в печенье

Сотрудники ФСИН обнаружили телефон в пакете с печеньем Фото: Алексей БУЛАТОВ

В СИЗО-3 Нижнего Тагила осужденному пытались передать телефон в посылке с печеньем. Как сообщает «Уральский меридиан», запрещенную посылку обнаружили 26 сентября в помещении для досмотра посылок и бандеролей.

- Посылка предназначалась для осужденного по статье 212 ч. 2 Уголовного кодекса РФ к 4 годам 6 месяцам и 5 дням лишения свободы, - пояснили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

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