На Ямале проверят диких птиц грипп

Мероприятия уже выполнены на 91% Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ямале исследуют диких птиц на вирус гриппа. Как сообщает портал Yamal1, специалисты службы охраны биоресурсов вместе с санврачами проводят отбор проб крови у водоплавающих птиц для исследования.

- Всего запланировано отобрать и направить в лабораторию для диагностических исследований 95 проб. Мероприятия уже выполнены на 91%. Дичи с признаками заболевания в ЯНАО не обнаружено, - сообщили в ведомстве.

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