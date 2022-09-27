В Екатеринбурге зарплаты педагогов проиндексируют на 4%

всего в образовательных учреждениях города работают порядка 13.5 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге проиндексируют зарплаты сотрудников образовательных организаций на 4%. Постановление об этом подписал глава уральской столицы Алексей Орлов.

- В этом году средняя заработная плата педагогических работников по отрасли составляет 51 тысячу 715 рублей: у педагогов средних общеобразовательных организаций – 53 тысячи 251 рубль, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Известно, что на сегодняшний день в систему образования города входят 165 школ, 345 детских садов, а также 17 учреждений дополнительного образования, всего в них работают порядка 13,5 тысяч человек.

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