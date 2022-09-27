В Свердловской области из-за непогоды больше пяти тысяч человек остаются без света

Из-за последствий непогоды без электричества остаются еще больше пяти тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области из-за выпавшего 26 сентября снега и последствий непогоды без электричества остаются еще больше пяти тысяч человек. Аварийные бригады энергетиков работают в Полевском, Верхнем Тагиле и Белоярском районе.

- Восстановительные работы проводят бригады Облкоммунэнерго и рассчитывают в ближайшее время их закончить. Накануне были зафиксированы аварийные отключения в некоторых районах области. Без электроснабжения оставались 11 300 человек, - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Напомним, ухудшение погоды и выпавший снег стали причиной временной остановки трамваев на ветке, связывающей Екатеринбург и Верхнюю Пышму. Как оказалось, минусовая температура спровоцировала обледенение контактного провода.