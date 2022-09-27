Первый снегопад остановил движение трамваев на ветке между Екатеринбургом и Верхней Пышмой

Минусовая температура спровоцировала обледенение контактного провода Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ухудшение погоды и выпавший снег стали причиной временной остановки трамваев на ветке, связывающей Екатеринбург и Верхнюю Пышму. Как оказалось, минусовая температура спровоцировала обледенение контактного провода.

- В связи с ухудшением погодных условий произошло обледенение как контактного провода, так и пантографов у трамваев на маршруте № 333. Компания-перевозчик создала комиссию по выявлению причин инцидента, о виновных пока говорить преждевременно, - сообщили в компании «Верхнепышминский трамвай», которая занимается обслуживанием линии.

Добавим, что выпавший в Екатеринбурге первый снег напомнил жителям мегаполиса о суровой уральской погоде. Снежная буря с ветром многих застала врасплох. Мощные осадки в виде мокрого снега с дождем заставили жителей постоять в девятибалльных пробках и стали причиной аварий на трассах Свердловской области.